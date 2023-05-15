Хави прокомментировал чемпионство «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес поделился впечатлениями после триумфа своей команды.

«Сине-гранатовые» добились заветной победы в дерби над «Эспаньолом» (4:2), которая гарантировала им чемпионство в Ла Лиге.

«Это не я выиграл чемпионат – его выиграли наши игроки. Моя задача лишь в том, чтобы помогать им, – высказывается Хави. – Команда была очень настойчива. Я безумно счастлив. Мы достигли цели, ради которой усердно трудились.

Временами мы показываем по-настоящему качественный футбол, но нам есть куда расти. Наша команда по-прежнему находится в стадии строительства», – заявил в послематчевом интервью Хави.