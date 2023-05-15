Ламин Ямал стал самым молодым победителем Ла Лиги в истории

Футболист «Барселоны» Ламин Ямал – самый юный чемпион Испании за всю историю.

15-летний вундеркинд дебютировал за команду Хави Эрнандеса в конце апреля, выйдя на замену в концовке встречи Ла Лиги с «Бетисом» (4:0). 14 мая «Барселона» досрочно завоевала чемпионский титул, обыграв «Эспаньол» (4:2). Таким образом, по информации MisterChip, Ямал стал самым молодым за всю историю игроком, причастным к победе в высшем испанском дивизионе. Прежним рекордсменом был Марк Муньеса (17 лет и 51 день), также защищавший цвета «Барселоны» на старте карьеры, а ныне выступающий за катарский «Аль-Араби».