Нападающий «Барселоны» Ансу Фати готов продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Футболист недоволен ролью запасного в команде Хави Эрнандеса, поэтому может покинуть «Барселону» уже грядущим летом. Интерес к Фати проявляют представители Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», однако сам 20-летний игрок предпочитает остаться в Испании, докладывает Todo Fichajes. Если «Барселона» всё же решит продать своего воспитанника, тот может перебраться в мадридский «Атлетико» или «Севилью».

Трансферная стоимость Ансу Фати оценивается порталом Transermarkt в 35 млн евро.