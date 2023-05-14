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Фати намерен остаться в Испании даже в случае ухода из «Барселоны» слухи

14 Мая 2023 • 22:17 Комментировать
Эспаньол
2:4
Барселона
окончен

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати готов продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Футболист недоволен ролью запасного в команде Хави Эрнандеса, поэтому может покинуть «Барселону» уже грядущим летом. Интерес к Фати проявляют представители Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», однако сам 20-летний игрок предпочитает остаться в Испании, докладывает Todo Fichajes. Если «Барселона» всё же решит продать своего воспитанника, тот может перебраться в мадридский «Атлетико» или «Севилью».

Трансферная стоимость Ансу Фати оценивается порталом Transermarkt в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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