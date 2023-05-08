Гюндоган в ближайшие недели объявит о своём решении

Полузащитник «Манчестер Сити» в ближайшие недели объявит о своём решении насчёт продолжения карьеры. По информации от журналиста Фабрицио Романо, хавбек скоро сделает выбор насчёт того, где будет играть в следующем сезоне.

Напомним, у Гюндогана истекает контракт с «Манчестер Сити» в конце сезона, но клуб настойчиво хочет продлить контракт с полузащитником. В то же время футболистом активно интересуется каталонская «Барселона», которая хочет провернуть трансфер на правах свободного агента.

Гюндоган является одной из главных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно. На счету Илкая 6 голов и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.