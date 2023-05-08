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Гюндоган в ближайшие недели объявит о своём решении

08 Мая 2023 • 09:57 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
13.05 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» в ближайшие недели объявит о своём решении насчёт продолжения карьеры. По информации от журналиста Фабрицио Романо, хавбек скоро сделает выбор насчёт того, где будет играть в следующем сезоне.

Напомним, у Гюндогана истекает контракт с «Манчестер Сити» в конце сезона, но клуб настойчиво хочет продлить контракт с полузащитником. В то же время футболистом активно интересуется каталонская «Барселона», которая хочет провернуть трансфер на правах свободного агента.

Гюндоган является одной из главных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно. На счету Илкая 6 голов и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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