«Астон Вилла» рассматривает трансфер игрока «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес летом может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Манчестер Сити». По информации от Talksport, в услугах испанца заинтересована «Астон Вилла».

Ранее сообщалось, что «Барселона» летом будет готова выслушать предложения по игроку, за которого в январе 2022 года заплатила 55 миллионов евро. Тем не менее, сам Ферран хочет остаться в стане «сине-гранатовых» и не намерен менять клубную прописку.

Ферран в нынешнем сезоне отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в чемпионате Испании. Ранее пресса также связывала игрока с переходом в мадридский «Атлетико» в обмен на Янника Карраско.