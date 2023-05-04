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Ферран Торрес попал в шорт-лист «Арсенала»

04 Мая 2023 • 19:11 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
06.05 17:00

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Ранее сообщалось, что в услугах Торреса заинтересована «Астон Вилла».

Как сообщает Talk Sport, каталонский клуб готов рассмотреть предложения по 23-летнему испанцу в летнее трансферное окно. Однако сам футболист хотел бы остаться в «Барселоне». Напомним, Торрес знаком с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой по совместной работе в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Торреса в 30 миллионов евро.

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Барселона Арсенал Лондон Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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