Ферран Торрес попал в шорт-лист «Арсенала»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Ранее сообщалось, что в услугах Торреса заинтересована «Астон Вилла».

Как сообщает Talk Sport, каталонский клуб готов рассмотреть предложения по 23-летнему испанцу в летнее трансферное окно. Однако сам футболист хотел бы остаться в «Барселоне». Напомним, Торрес знаком с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой по совместной работе в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Торреса в 30 миллионов евро.