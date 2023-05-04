Инсайдер: «Отец Месси в ближайшее время проведёт встречу с новым клубом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжает выбирать из трёх вариантов.

Как и прежде, на 35-летнюю суперзвезду претендуют «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, «Интер Майами», представляющий МЛС, и «Барселона». По сведениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, наиболее конкретный интерес проявляет «Аль-Хиляль», готовый сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю – его зарплата в Саудовской Аравии составит около 400 млн евро в год, как уже неоднократно сообщалось.

При этом отмечается, что в ближайшие часы Хорхе Месси, ведущий дела своего сына, встретится с представителями американского «Интера». Переход в «Барселону» тоже вероятен, но устроить его будет сложно.