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Инсайдер: «Отец Месси в ближайшее время проведёт встречу с новым клубом»

04 Мая 2023 • 01:50 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжает выбирать из трёх вариантов.

Как и прежде, на 35-летнюю суперзвезду претендуют «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, «Интер Майами», представляющий МЛС, и «Барселона». По сведениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, наиболее конкретный интерес проявляет «Аль-Хиляль», готовый сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю – его зарплата в Саудовской Аравии составит около 400 млн евро в год, как уже неоднократно сообщалось.

При этом отмечается, что в ближайшие часы Хорхе Месси, ведущий дела своего сына, встретится с представителями американского «Интера». Переход в «Барселону» тоже вероятен, но устроить его будет сложно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хорхе Месси аль-хиляль Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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