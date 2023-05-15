Хави в девятый раз выиграл Ла Лигу

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес вновь поднимет над головой чемпионский титул Ла Лиги.

«Барселона» досрочно стала триумфатором чемпионата Испании, обыграв «Эспаньол» (4:2) и оторвавшись от мадридского «Реала» на 14 очков за четыре тура до завершения сезона. Для Хави это первое чемпионство с «Барселоной» в качестве тренера. В бытность игроком легендарный экс-полузащитник выигрывал чемпионат Испании восемь раз (последний – в сезоне-2014/15).

Хави Эрнандес возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, сменив Рональда Кумана. Ранее 42-летний специалист занимал пост главного тренера «Аль-Садда», с которым становился чемпионом Катара.