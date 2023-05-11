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Коутиньо прокомментировал уход Бускетса из «Барселоны»

11 Мая 2023 • 23:10 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
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14.05 22:00

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо высказался о решении Серхио Бускетса покинуть «Барселону».

34-летний капитан «сине-гранатовых», находящийся в системе клуба с 2005 года, станет свободным агентом после завершения сезона, когда истечёт его контракт.

«Брат, для меня было огромной честью узнать тебя и выступать с тобой в одной команде. Нам очень повезло видеть твою игру – ты всегда проявлял свой класс на поле. Ты – легендарный футболист и легендарная личность. Желаю тебе всего наилучшего в будущем», – обратился бразилец к своему бывшему товарищу по «Барселоне» посредством социальных сетей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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