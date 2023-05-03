Алемани не хотел. чтобы Дембеле продлил контракт с «Барселоной»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани не хотел, чтобы каталонский клуб прошлым летом продлил контракт с нападающим Усманом Дембеле, который некоторое время побыл в статусе свободного агента. Француз в итоге получил новое соглашение, но Алемани был против такого исхода. Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в социальных сетях.

Источник отмечает, что Алемани не был уверен в Дембеле, ведь француз постоянно испытывал проблемы с дисциплиной и травмами. Более того, Усман зарабатывал много денег, а перед клубом стояла задача сократить зарплатную ведомость.

Ранее стало известно, что Алемани в конце этого сезона покинет «Барселону» и подпишет контракт с «Астон Виллой».