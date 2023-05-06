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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» намерен не пускать на стадион фанатов «Барселоны» в футболках «Барса - чемпион!»

06 Мая 2023 • 04:00 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
14.05 22:00

Мы уже сообщали ранее, что болельщики «Барселоны» требуют от клуба взять чемпионский титул в матче с «Эспаньолом» - по их разумению, это станет дополнительным унижением «вражеского» клуба, почти столь же принципиального соперника, как и мадридский «Реал» («Эспаньол» - это ведь «испанский», а значит, подчеркнуто не каталонский - и где, в самом сердце Каталонии)!

Но и в «Эспаньоле» не сидят сложа руки, а принимают свои контрмеры - руководство клуба намерено запретить доступ на трибуны своего стадиона болельщикам, которые явятся туда в заранее заготовленных футболках «Барса чемпион», уже вовсю распространяющихся в Каталонии. Причем в пресс-релизе клуба и не скрывается, что это - синхронный ответ на «враждебное отношение к нам».

Напомним, что для «Барселоны» на стадионе «Эспаньола» даже нет гостевого сектора - он был упразднен пятнадцать лет тому назад после стычки на трибунах между «кулерами» и «попугаями». 

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона
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ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
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Сегодня, 06 Мая
04:00 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» намерен не пускать на стадион фанатов «Барселоны» в футболках «Барса - чемпион!»
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