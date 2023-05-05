«Барселона» сохраняет интерес к Ольмо, игрок отказывается продлевать контракт с «РБ Лейпцигом»

Каталонская «Барселона» летом может вернуть в команду своего воспитанника Дани Ольмо, который выступает в Бундеслиге в составе «РБ Лейпцига». По информации от инсайдера Габриэля Санса, «сине-гранатовые» сохраняют интерес к полузащитнику.

Отмечается, что Ольмо в данный момент отказывается продлевать контракт со своей командой. Его соглашение рассчитано до лета 2024 года. Дани также находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии», которая попробует переманить игрока ближайшим летом.

24-летний Ольмо в нынешнем сезоне отметился двумя голами и четырьмя ассистами в чемпионате Германии. Полузащитник уже несколько лет регулярно вызывается в сборную Испании.