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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» сохраняет интерес к Ольмо, игрок отказывается продлевать контракт с «РБ Лейпцигом»

05 Мая 2023 • 10:50 Комментировать
Фрайбург
...
РБ Лейпциг
06.05 16:30

Каталонская «Барселона» летом может вернуть в команду своего воспитанника Дани Ольмо, который выступает в Бундеслиге в составе «РБ Лейпцига». По информации от инсайдера Габриэля Санса, «сине-гранатовые» сохраняют интерес к полузащитнику.

Отмечается, что Ольмо в данный момент отказывается продлевать контракт со своей командой. Его соглашение рассчитано до лета 2024 года. Дани также находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии», которая попробует переманить игрока ближайшим летом.

24-летний Ольмо в нынешнем сезоне отметился двумя голами и четырьмя ассистами в чемпионате Германии. Полузащитник уже несколько лет регулярно вызывается в сборную Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2023
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ФРАЙБУРГ РБ ЛЕЙПЦИГ
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