Брайтвайт: «У меня сохранились только хорошие воспоминания о периоде в «Барселоне»

Нападающий «Эспаньола» Мартин Брайтвайт поделился воспоминаниями о периоде в каталонской «Барселоне». Напомним, за «сине-гранатовых» футболист выступал на протяжение трёх сезонов.

«Мой период в «Барселоне»? Я получил очень ценный опыт в этом клубе. Очень счастлив, что мне удалось поиграть за команду. У меня сохранились только положительные воспоминания», – цитирует Брайтвайт испанское издание Marca.

На счтеу Брайтвайта 9 голов и 2 ассиста в этом розыгрыше чемпионата Испании. В следующем туре «Эспаньол» встретится в дерби с «Барселоной». Если «сине-гранатовые» выиграют матч, то впервые с 2019 года возьмут чемпионский титул Ла Лиги.