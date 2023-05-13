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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт: «У меня сохранились только хорошие воспоминания о периоде в «Барселоне»

13 Мая 2023 • 11:36 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
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14.05 22:00

Нападающий «Эспаньола» Мартин Брайтвайт поделился воспоминаниями о периоде в каталонской «Барселоне». Напомним, за «сине-гранатовых» футболист выступал на протяжение трёх сезонов.

«Мой период в «Барселоне»? Я получил очень ценный опыт в этом клубе. Очень счастлив, что мне удалось поиграть за команду. У меня сохранились только положительные воспоминания», – цитирует Брайтвайт испанское издание Marca.

На счтеу Брайтвайта 9 голов и 2 ассиста в этом розыгрыше чемпионата Испании. В следующем туре «Эспаньол» встретится в дерби с «Барселоной». Если «сине-гранатовые» выиграют матч, то впервые с 2019 года возьмут чемпионский титул Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Мартин Брайтвайт
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ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
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