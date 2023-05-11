Адейеми намекнул на желание играть за «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми, судя по всему, хочет выступать за каталонскую «Барселону». В социальных сетях немец поставил лайк под записью одного из болельщиков «сине-гранатовых» со следующим содержанием: «Адейеми был бы идеальной заменой для Ансу Фати».

Напомним, Карим проводит свой дебютный сезон за дортмундскую «Боруссию» после перехода из «Ред Булл Зальцбурга». Фати может покинуть «Барселону» летом, ведь руководство хочет продать футболиста для стабилизации финансовой ситуации.

Адейеми в нынешнем сезоне отметился шестью голами и пятью результативными передачами в немецкой Бундеслиге.