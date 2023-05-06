«Тоттенхэм» обратился к «Барселоне» за Кесси, игрока будут готовы отпустить за 25 миллионов евро

Лондонский «Тоттенхэм» положил глаз на полузащитника каталонской «Барселоны» Франка Кесси. По информации от Sport, «шпоры» обратились к «сине-гранатовым», чтобы разузнать о доступности ивуарийца в ближайшее трансферное окно.

Источник сообщает, что «Барселона» будет готова расстаться с полузащитником за 25 миллионов евро. Таким образом «сине-гранатовые» хотят выручить важные деньги для осуществления других трансферов.

Напомним, Кесси проводит лишь первый сезон в составе «Барселоны», ведь футболист перебрался в команду прошлым летом из «Милана» на правах свободного агента. Ивуарийцем в данный момент также интересуется «Интер».