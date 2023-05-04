Лапорта хочет продать Фати также для того, чтобы освободить десятый номер для Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет освободить десятый номер для Лионеля Месси, который покинет «ПСЖ» на правах свободного агента в конце нынешнего сезона. По информации от Diario AS, намерение «Барселоны» продать Ансу Фати связано не только с желанием получить финансовую прибыль, а и с целью освободить десятый номер для Месси, который вполне может вернуться в команду.

Как и сообщалось ранее, Фати не хочет покидать «Барселону», ведь верит в своё будущее в каталонском клубе. Тем не менее, продажа ещё возможна, если руководство «сине-гранатовых» сможет убедить футболиста уйти. В услугах Ансу ранее был заинтересован «Манчестер Юнайтед».