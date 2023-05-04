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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта хочет продать Фати также для того, чтобы освободить десятый номер для Месси

04 Мая 2023 • 13:50 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет освободить десятый номер для Лионеля Месси, который покинет «ПСЖ» на правах свободного агента в конце нынешнего сезона. По информации от Diario AS, намерение «Барселоны» продать Ансу Фати связано не только с желанием получить финансовую прибыль, а и с целью освободить десятый номер для Месси, который вполне может вернуться в команду.

Как и сообщалось ранее, Фати не хочет покидать «Барселону», ведь верит в своё будущее в каталонском клубе. Тем не менее, продажа ещё возможна, если руководство «сине-гранатовых» сможет убедить футболиста уйти. В услугах Ансу ранее был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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