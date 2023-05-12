Бош: «Интер» почти в финале Лиги чемпионов, но если бы не судья, на его месте могла быть «Барселона»

Журналист Хавьер Бош допускает, что каталонская «Барселона» вполне могла бы сейчас бороться за выход в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, «сине-гранатовые» вылетели из турнира на стадии группового этапа, пропустив в плей-офф мюнхенскую «Баварию» и миланский «Интер», который сейчас находится в шаге от выхода в финал после победы 2:0 в первом полуфинале с «Миланом».

«Интер» почти в финале Лиги чемпионов, но если бы не судья, на его месте могла быть «Барселона». Игра рукой Дюмфриса и не назначенный пенальти в матче группового этапа до сих пор не выходят у меня из головы. Интересно, как бы всё сложилось, если бы в следующий раунд вышла «Барселона»?», – написал журналист в своих социальных сетях.