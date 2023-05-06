Маркос Алонсо не хочет покидать «Барселону»

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо не горит желанием уходить из команды ближайшим летом. Напомним, по ходу нынешнего сезона руководство продлило контракт с испанским фуллбеком.

По информации от Sport, недавно Алонсо провёл встречу с руководством «Барселоны», где дал понять, что не хочет уходить. Верхушка клуба приняла позицию футболиста, но дала ему понять, что в следующем сезоне он вновь будет выступать на родной позиции левого защитника. Это связано с грядущим трансфером Иньиго Мартинеса из «Атлетика» Бильбао.

Напомним, в этом сезоне Алонсо чаще всего играл в центре обороны, тогда как на левом фланге между собой конкурировали Алехандро Бальде и Жорди Альба.