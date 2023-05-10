Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Жереми Фримпонг попал в сферу интересов «Барселоны»

10 Мая 2023 • 15:08 Комментировать
Штутгарт
...
Байер Л
14.05 16:30

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Санти Овалле, нидерландец сегодня обсуждался в руководстве «сине-гранатовых» в качестве потенциального усиления правого фланга обороны.

Камнем преткновения является большая сумма компенсации, которую «Байер» наверняка потребует за одну из главных восходящих звёзд Бундеслиги. Ситуацию также усложняет пристальный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», который пока лидирует в гонке за игроком.

На счету Фримпонга 8 голов и 6 ассистов в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШТУТГАРТ БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
15:19 · Англия. Премьер-лига
Кан не стал отвечать на вопросы о Кейне и Коло-Муани
15:08 · Германия. Бундеслига
Жереми Фримпонг попал в сферу интересов «Барселоны»
12:30 · Германия. Бундеслига
Адейеми является лучшим игроком топ-5 лиг по непосредственному участию в забивании голов
11:55 · Германия. Бундеслига
У Мюллера есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии
11:27 · Англия. Премьер-лига
Кан: «Почему мы не купили Холанна? Клуб не захотел менять зарплатную ведомость»
11:10 · Германия. Бундеслига
Кан: «150 миллионов евро за Осимхена? Это будет огромный риск»
09:50 · Германия. Бундеслига
Кан: «Тухель впечатлил меня с первого дня»
09:45 · Германия. Бундеслига
Кан: «Перед стартом сезона мы думали, что в «Баварии» достаточно игроков, способных забивать голы»
09:40 · Германия. Бундеслига
Форсберг: «Если «Боруссия» Дортмунд выиграет Бундеслигу, это будет заслуженно»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Я пока не говорил о переходе Азмуна ни с одним российским клубом»
09:22 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» вынесли вердикт по будущему Мюллера
05:03 · Германия. Бундеслига
Левандовски определился с тем, за кого болеть в Бундеслиге
01:03 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Я всегда за «Баварию» и скрещиваю пальцы, чтобы парни завоевали титул»
09 Мая
23:05 · Германия. Бундеслига
Мюллер задумался об уходе из «Баварии» слухи
22:21 · Германия. Бундеслига
Тель как минимум на год останется в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем