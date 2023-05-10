Жереми Фримпонг попал в сферу интересов «Барселоны»

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Санти Овалле, нидерландец сегодня обсуждался в руководстве «сине-гранатовых» в качестве потенциального усиления правого фланга обороны.

Камнем преткновения является большая сумма компенсации, которую «Байер» наверняка потребует за одну из главных восходящих звёзд Бундеслиги. Ситуацию также усложняет пристальный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», который пока лидирует в гонке за игроком.

На счету Фримпонга 8 голов и 6 ассистов в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги.