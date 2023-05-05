Трансфер Карраско в «Барселону» зависит от Эззалзули

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско всё ещё может оказаться в «Барселоне» в следующем сезоне. По информации от журналиста Феррана Корреаса, сделка по бельгийцу зависит от будущего вингера Абде Эззалзули, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Осасуну».

Отметим, что Эззалзули с большой долей вероятности останется в «Барселоне» не следующий сезон, но «сине-гранатовые» могут продать футболиста, если получат выгодное предложение. В таком случае первым вариантом ему на замену станет как раз Карраско, у которого заканчивается контракт с «Атлетико» летом 2024 года.

21-летний Эззалзули в этом сезоне отметился тремя голами и двумя ассистами в чемпионате Испании.