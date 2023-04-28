Модрич точно пропустит первый матч против «Манчестер Сити»

Травма полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича оказалась довольно серьёзной.

Ранее в СМИ предполагалось, что хорват рискует пропустить поединок финала Кубка Испании (6 мая) и первую полуфинальную встречу Лиги чемпионов (9 мая) против «Манчестер Сити». Теперь же, как сообщает Marca, в «Реале» лишились всех надежд на участие 37-летнего хавбека в вышеуказанных матчах.

Лука Модрич отыграл в 44 поединках команды Карло Анчелотти во всех турнирах текущей кампании, по шесть раз отметившись забитым мячом и результативной передачей. Контракт ветерана с «Реалом» истекает в июне, но в скором времени будет продлён.