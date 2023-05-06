Беллингем отказал «Манчестер Сити», несмотря на предложенную зарплату в размере 15 миллионов евро в год

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем имел возможность стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Сити». По информации от Marca, «горожане» предлагали англичанину зарплату в размере 15 миллионов евро в год, но 19-летний хавбек отказался, так как чётко решил, что хочет перейти в мадридский «Реал».

Напомним, «королевский клуб» в данный момент активно работает над закрытием сделки. Сумма должна составить в районе 100-120 миллионов евро. Беллингем был не против рассмотреть вариант с «Ливерпулем», но команда Юргена Клоппа вышла из гонки, так как не хотела платить за трансфер большие деньги.