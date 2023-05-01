Алаба возобновил командные тренировки с «Реалом»

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба возобновил командные тренировки с «королевским клубом». Об этом сообщает Madrid Zone.

Отметим, что Алаба получил травму в матче с «Челси» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. После этого участие австрийца в финале Кубка Испании с «Осасуной» было поставлено под сомнение.

В данный момент в «Реале» присутствует уверенность, что Алаба всё же примет участие в матче с «Осасуной», который состоится 6 мая. Перед этим «сливочным» предстоит сыграть в чемпионате Испании с «Реал Сосьедадом».

Напомним, Алаба проводит свой второй сезон за «королевский клуб» после перехода из «Баварии» летом 2021 года.