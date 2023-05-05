Стало известно, почему Беллингем отказал «Манчестер Сити»

Раскрыта причина, по которой полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказался переходить в «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Патрик Бергер, «горожане» до последнего пытались склонить 19-летнего англичанина к переходу, но футболист не хотел присоединяться к команде, которая «финансируется подозрительным образом». По этой же причине Беллингем отказал «Челси» и «ПСЖ».

Напомним, Беллингем уже находится в шаге от перехода в мадридский «Реал», который близок к согласованию сделки за сумму в районе 100-120 миллионов евро. Джуд был не против перебраться в «Ливерпуль», но мерсисайдский клуб решил, что не будет платить запрашиваемую сумму трансфера.