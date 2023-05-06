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Кубок Испании

«Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

06 Мая 2023 • 22:30 Комментировать (18)
Реал Мадрид
1:0
Осасуна
1 15.00 X 7.60 2 1.17
1-й тайм

В финал Кубка короля Испании по футболу «Реал» играет против «Осасуны».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Мадрид1:0Осасуна
(1:0) Родриго2' 
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао Эдер  41'Алаба ДавидКамавинга ЭдуардоВальверде ФедерикоТчуамени ОрельенКроос ТониРодригоБензема КаримВинисиус Жуниор  45'
Запасные: Рюдигер АнтониоНачо ФернандесОдриосола АльвароВаскес ЛукасМодрич ЛукаСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейВальехо ХесусАсенсио Марко
Эррера СерхиоМонкайола Хон  21'Эрнандес АриданеГарсия Давид III  37'Круз ХуанТорро ЛукасГомес МойсесПенья РубенОрос АймарЭззалзули АбдеБудимир Анте
Запасные: Морено ДиегоСанчес МануэльКике ГарсияГарсия РубенУнаи ГарсияАйтор ФернандесИбаньес ПаблоЭррандо ХорхеМуньос ИкерБарха ЭнрикеАвила Эсекьель
06 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Севилья)" (Севилья).
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Реал Мадрид Осасуна
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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Комментарии (18)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
06 Мая 2023 в 23:56
а вообще достойный финал. веселый и не скучный
Sergey999
06 Мая 2023 в 23:54
Винисиусу бы быть поспокойней, хладнокровней и рот не открывать. Вообще игрок конечно просто топ.
NOBODY
06 Мая 2023 в 23:45
Милитао ни за что карту дали.....вот и вопросы к судьям...а момент, когда на глазах у судьи игрок Осасуны за ногу убегающего Бенза схватил...это ли не желтая??? ппц
Sergey999
06 Мая 2023 в 23:53
За это дали желтую.
NOBODY
06 Мая 2023 в 23:54
за Бенза? по моему нет
Sergey999
06 Мая 2023 в 23:54
Капитану Осасуны.
NOBODY
06 Мая 2023 в 23:56
ага проглядел
NOBODY
06 Мая 2023 в 23:16
капец игра пошла, открытая и интересная...это вам не унылое дрочилово от Барсы )))
Sergey999
06 Мая 2023 в 23:18
А в обороне то проблемы все равно большие.
NOBODY
06 Мая 2023 в 23:29
ага, только РМ играет не с детьми из детсада, а с профи командой)))
NOBODY
06 Мая 2023 в 23:29
лучше полюбуйся контратакой,когда Бенз чудом не забил....просто супер красота была...
NOBODY
06 Мая 2023 в 23:12
про нападающего Осасуны еще в кино говорили - Будимир...Косой )))))))))))
Sergey999
06 Мая 2023 в 22:35
Нехорошее причувствие для Мадрида...
NOBODY
06 Мая 2023 в 22:49
Серега в своем репертуаре ))))))) ха ха
Sergey999
06 Мая 2023 в 22:49
Не ну а че) последние матчи совсем провальные. Особенно оборона.
NOBODY
06 Мая 2023 в 22:49
скриншоть - 3-1 в пользу РМ )))
NOBODY
06 Мая 2023 в 23:07
жопа Реалу))) полная )))
Sergey999
06 Мая 2023 в 23:07
Рано.))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
59 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Осасуна Осасуна
1
0
1.47 4.70 6.80
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Новости
Сегодня, 06 Мая
22:30 · Испания. Кубок
«Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 18
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