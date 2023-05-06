«Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В финал Кубка короля Испании по футболу «Реал» играет против «Осасуны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Осасуна
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Протокол игры
|(1:0) Родриго2'
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер• 41'Алаба Давид•Камавинга Эдуардо•Вальверде Федерико•Тчуамени Орельен•Кроос Тони•Родриго•Бензема Карим•Винисиус Жуниор 45'
Эррера Серхио•Монкайола Хон• 21'Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III• 37'Круз Хуан•Торро Лукас•Гомес Мойсес•Пенья Рубен•Орос Аймар•Эззалзули Абде•Будимир Анте
06 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Севилья)" (Севилья).
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