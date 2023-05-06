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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» обратился к «Айнтрахту» за Коло-Муани

06 Мая 2023 • 11:57 Комментировать
Хоффенхайм
...
Айнтрахт Фр
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Через 4 ч. 4 мин.

Мадридский «Реал» входит в число заинтересованных клубов в услугах нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. По информации от журналиста Маттео Моретто, на днях руководство «королевского клуба» обращалось к «орлам», чтобы разузнать о доступности футболиста.

Источник утверждает, что «Айнтрахт» будет готов отпустить Коло-Муани летом за 80 миллионов евро. При этом на нападающего есть и другие претенденты в лице мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

Коло-Муани в нынешнем сезоне забил 13 голов и отдал 10 ассистов в Бундеслиге. Это при том, что француз проводит дебютную кампанию за «Айнтрахт» после перехода из «Нанта» прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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