Ферлан Менди – единственный игрок «Реала», который пропустит финал Кубка Испании из-за травмы

Мадридский «Реал» будет вынужден обойтись лишь без одного игрока в финале Кубка Испании против «Осасуны», который состоится послезавтра. По информации от журналиста Мелькора Руиса, поединок из-за травмы пропустит только левый защитник Ферлан Менди, который не успел набрать форму после восстановления.

Зато к матчу против «Осасуны» должны вернуться в строй центральный защитник Давид Алаба и полузащитник Лука Модрич, чьё участие находилось под большим сомнением.

Менди в нынешнем сезоне отметился всего одним ассистом в чемпионате Испании. Футболист может покинуть «Реал» в конце сезона, ведь руководство не против его продажи.