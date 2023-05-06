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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич сохранит свою прежнюю зарплату

06 Мая 2023 • 12:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 9.50 X 5.80 2 1.33
Через 10 ч. 27 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сохранит свою прежнюю зарплату по новому контракту, который будет рассчитан до конца следующего сезона. По информации от Relevo, хорват продолжит оставаться одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Больше него будут зарабатывать только Карим Бензема и Эден Азар, которого летом могут продать.

Напомним, Модрич всё же смог убедить свой игрой руководство «Реала» наградить его новым контрактом. Стороны согласовали все условия, поэтому официальное объявление является лишь вопросом времени.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года и с тех пор выиграл с командой 5 титулов Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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