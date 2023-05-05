«Реал» заинтересован в Мусса Диаби, но потенциальный трансфер зависит от продаж

Мадридский «Реал» хочет подписать вингера леверкузенского «Байера» Мусса Диаби ближайшим летом, но трансфер зависит от того, сможет ли «королевский клуб» выручить хорошие деньги за ненужных футболистов. Об этом сообщает издание Marca.

«Реал» является не единственным европейским топ-клубом, которому интересен Диаби. Мусса находится на радаре у «ПСЖ», который вырастил француза в собственной академии.

23-летний Диаби в нынешнем сезоне отметился 9 голами и 7 результативными передачами в Бундеслиге. В чемпионате Германии футболист проводит свой четвёртый полноценный сезон.