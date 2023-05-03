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Чемпионат Германии. Бундеслига

Перес считает Алонсо идеальным кандидатом на замену Анчелотти в «Реале»

03 Мая 2023 • 09:55 Комментировать
Байер Л
...
Кёльн
06.05 16:30

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо в скором времени может занять должность главного тренера «королевского клуба». По информации от Bild, президент «сливочных» Флорентино Перес считает испанца идеальным кандидатом на замену Карло Анчелотти, который рискует потерять свою работу в конце сезона.

Напомним, в начале сезона Алонсо принял свой первый серьёзный вызов в карьере, возглавив леверкузенский «Байер». На момент назначения испанца «фармацевты» шли в зоне вылета в Бундеслиге. Сейчас же подопечные Алонсо располагаются на шестой строчке и отстают от зоны Лиги чемпионов на 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес Хаби Алонсо Байер
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