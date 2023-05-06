Тен Хаг хочет подписать Жереми Фримпонга в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mirror, в услугах 22-летнего нидерландца заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Ранее отмечалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет как можно быстрее закрыть сделку по трансферу Фримпонга.

В текущем сезоне футболист принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять голов и записал на свой счет десять результативных передач.

Трудовой договор Фримпонга с «Байером» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.