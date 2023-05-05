Анчелотти ещё не получил подтверждение от руководства «Реала», что останется на следующий сезон

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пока не знает, останется ли в «королевском клубе» на следующий сезон. При этом у итальянского специалиста действует контракт с командой как раз до конца следующей кампании.

По информации от журналиста Антона Меаны, Анчелотти пока не получил подтверждение от руководства о том, что продолжит свою работу в следующем сезоне. Верхушка мадридского «Реала» хочет оценить результаты в нынешней кампании, прежде чем принимать решение по поводу будущего.

Напомним, у Анчелотти на руках есть предложение от сборной Бразилии, но итальянец ранее давал понять, что намерен отработать свой контракт с «Реалом» до конца.