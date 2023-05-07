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Кубок Испании

Дубль Родриго, ассист Винисиуса: «Реал» без блеска разобрался с «Осасуной», выиграв Кубок Испании

07 Мая 2023 • 00:59 Комментировать (7)
Реал Мадрид
2:1
Осасуна
окончен

«Осасуна» и мадридский «Реал» сошлись в финале Кубка Испании. Решающий матч турнира состоялся 6 мая на стадионе «Олимпико» в Севилье.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:1Осасуна
(1:0) Родриго2'  
  58'Торро Лукас (1:1)
(2:1) Родриго70'  
Куртуа Тибо  90'Карвахаль ДаниэльМилитао Эдер  41'Алаба ДавидКамавинга Эдуардо  75'Вальверде Федерико  90'Тчуамени Орельен 69' (Рюдигер Антонио ( 69') Кроос Тони 82' (Модрич Лука ( 82') Родриго 89' (Асенсио Марко ( 89') Бензема КаримВинисиус Жуниор  45'
Запасные: Начо ФернандесОдриосола АльвароВаскес ЛукасСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейВальехо Хесус
Эррера СерхиоМонкайола Хон  21'Эрнандес АриданеГарсия Давид III  37'Круз ХуанТорро Лукас 86' (Кике Гарсия ( 86') Гомес Мойсес 86' (Ибаньес Пабло ( 86'  90') Пенья Рубен 75' (Гарсия Рубен ( 75') Орос АймарЭззалзули Абде 75' (Барха Энрике ( 75'  83') Будимир Анте 70' (Авила Эсекьель ( 70')
Запасные: Морено ДиегоСанчес МануэльУнаи ГарсияАйтор ФернандесЭррандо ХорхеМуньос Икер
06 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Севилья)" (Севилья).

 

Мадридский «Реал» вышел на бой с «Осасуной» во всеоружии. Никаких скидок на слабое имя соперника, в старте все сильнейшие за исключение Луки Модрича, не до конца восстановившегося. Бензема, Родриго и Винисиус сразу же рванули за победой. Очень нужен мадридскому «Реалу» первый трофей в сезоне и позитивный эмоциональный фон перед играми с «Манчестер Сити».

Рвение «королей» вознаграждено было уже на второй минуте. В первой же атаке Винисиус взял игру на себя, обыграл одного, собрал троих и от лицевой линии покатил на Родриго. Бразилец с восьми метров расстрелял Эрреру, направив мяч под перекладину – 1:0. «Осасуна» тоже не тушевалась. Высокий кросс ударом под перекладину замкнул Анте Будимир, но потащил Тибо Куртуа.

Затем уже Абде ворвался в штрафную площадь «королевского» клуба и сильно пробил в дальний угол. Спасителем «Реала» стал Дани Карвахаль, остановивший мяч у штанги, хотя вполне возможно, что за Мадрид сыграл бы и каркас ворот. В ответ «Реал» обрушил мощный шквал. Винисиус попытался повторить гол, накрутив двоих и отпасовав на Бензема. Карим неплохо пробил в угол, но этого не хватило, чтобы переиграть Эрреру.

А самый звонкий момент создал Давид Алаба. Австриец не стал подавать со штрафного, а лихо пробил метров с 30. Мяч летел мощно, но врезался в перекладину, отскочив затем в поле. За такую расточительность «Реал» был наказан на исходе часа игры. Кросс на Будимира вышел неудачным, однако отскок взял Абде. Слегка прошёл на дриблинге и прострелил – вновь неудачно, но отскок за «Осасуну». На дуге штрафной площади поймал мяч Лукас Торро и тут же пробил в «шестёрку» - 1:1.

Правда, радовались памплонцы всего 10 минут. Опять же Винисиус взял игру на себя, прошёл двоих и прострелил слева. Бил по воротам Кроос, но мяч попал в игрока «Осасуны» и отскочил на свободного Родриго, без проблем оформившего дубль – 2:1. Засушить нужный счёт «Реалу» труда не составило. Разве что Карвахаль мог срезать мяч в свои ворота после удара Монкайлы, но рикошет не сыграл за «Осасуну».

Побеждает «Реал» и зарабатывает первый трофей в сезоне – Кубок Испании. Заодно мадридцы в хорошем настроении подходят к матчам с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна
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Комментарии (7)
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Promt Roman
07 Мая 2023 в 01:12
Мешок шарлатана выбейте, хочу финал Реал - Милан.
SpsGod
07 Мая 2023 в 01:08
Кайфанул от игры с точки зрения борьбы. Осасуна дала хороший бой и потрепала нервы.
Смотря на игру Реала остается только молится в матче против МСити. Особенно видя как Бензема ходит пешком и ждет мяч, с другой стороны как носится по всему полю Холлан и сам с радостью раздает ассисты.
+ Мне кажется этот матч энергетически сильно скажется на Реале, последние матчи Реалу дались тяжко.
Sergey999
07 Мая 2023 в 01:17
С Сити вопрос уже решен. Не вытащит Мадрид. Но тут больше беспокойства не за нападение, а за защиту. Очень много стали лажать.
Sergey999
07 Мая 2023 в 01:05
Реал в своем репертуаре. Вместо того чтобы решить все вопросы в первом тайме, создали проблемы во втором и героически их решили. А вообще не покидало впечатление что Мадрид не играл на полную силу, особенно во втором тайме.
NOBODY
07 Мая 2023 в 01:03
мдаа....без блеска...а теперь посчитаем незабитые, навскидку, что помню - супер контратака, когда мяч у бенза был на блюдечке и кипер спас ворота, просто чудом, должен был забивать Бенз....перекладина от Алабы.....выход 1 на 1 в конце Вини......
Sergey999
07 Мая 2023 в 01:08
Статейку писал барсаглор. У них все в этом сезоне без блеска)))
Sparrow88
07 Мая 2023 в 01:01
Ну что же, поздравляю всех болельщиков Реала с долгожданным кубком. Камавинга и Кросс собрали полную коллекцию! ))))
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