Дубль Родриго, ассист Винисиуса: «Реал» без блеска разобрался с «Осасуной», выиграв Кубок Испании

«Осасуна» и мадридский «Реал» сошлись в финале Кубка Испании. Решающий матч турнира состоялся 6 мая на стадионе «Олимпико» в Севилье.

Мадридский «Реал» вышел на бой с «Осасуной» во всеоружии. Никаких скидок на слабое имя соперника, в старте все сильнейшие за исключение Луки Модрича, не до конца восстановившегося. Бензема, Родриго и Винисиус сразу же рванули за победой. Очень нужен мадридскому «Реалу» первый трофей в сезоне и позитивный эмоциональный фон перед играми с «Манчестер Сити».

Рвение «королей» вознаграждено было уже на второй минуте. В первой же атаке Винисиус взял игру на себя, обыграл одного, собрал троих и от лицевой линии покатил на Родриго. Бразилец с восьми метров расстрелял Эрреру, направив мяч под перекладину – 1:0. «Осасуна» тоже не тушевалась. Высокий кросс ударом под перекладину замкнул Анте Будимир, но потащил Тибо Куртуа.

Затем уже Абде ворвался в штрафную площадь «королевского» клуба и сильно пробил в дальний угол. Спасителем «Реала» стал Дани Карвахаль, остановивший мяч у штанги, хотя вполне возможно, что за Мадрид сыграл бы и каркас ворот. В ответ «Реал» обрушил мощный шквал. Винисиус попытался повторить гол, накрутив двоих и отпасовав на Бензема. Карим неплохо пробил в угол, но этого не хватило, чтобы переиграть Эрреру.

А самый звонкий момент создал Давид Алаба. Австриец не стал подавать со штрафного, а лихо пробил метров с 30. Мяч летел мощно, но врезался в перекладину, отскочив затем в поле. За такую расточительность «Реал» был наказан на исходе часа игры. Кросс на Будимира вышел неудачным, однако отскок взял Абде. Слегка прошёл на дриблинге и прострелил – вновь неудачно, но отскок за «Осасуну». На дуге штрафной площади поймал мяч Лукас Торро и тут же пробил в «шестёрку» - 1:1.

Правда, радовались памплонцы всего 10 минут. Опять же Винисиус взял игру на себя, прошёл двоих и прострелил слева. Бил по воротам Кроос, но мяч попал в игрока «Осасуны» и отскочил на свободного Родриго, без проблем оформившего дубль – 2:1. Засушить нужный счёт «Реалу» труда не составило. Разве что Карвахаль мог срезать мяч в свои ворота после удара Монкайлы, но рикошет не сыграл за «Осасуну».

Побеждает «Реал» и зарабатывает первый трофей в сезоне – Кубок Испании. Заодно мадридцы в хорошем настроении подходят к матчам с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.