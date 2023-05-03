Анчелотти: «С Асенсио и Милитао всё хорошо, у них нет травм»

Главный тренер мадридского «Реал» Карло Анчелотти рассказал о состоянии центрального защитника Эдера Милитао и хавбека Марко Асенсио. Напомним, оба вчера были заменены в матче с «Реал Сосьедадом», который сливочные проиграли 0:2.

«С Асенсио и Милитао всё хорошо, у них нет травм, они отделались лишь небольшими ушибами. В финале Кубка Испании они должны сыграть», – сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в игре с «Реал Сосьедадом» участие не принимали Винисиус Жуниор и Карим Бензема, которые получили отдых перед финалом Кубка Испании с «Осасуной». Этот матч состоится 6 мая.