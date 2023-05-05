Беллингема привлекал «Ливерпуль», но английский клуб не хотел платить 120 миллионов евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем был не против перейти в «Ливерпуль», но команда Юргена Клоппа отказалась платить за англичанина требуемую сумму в районе 120 миллионов евро. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Патрик Бергер.

Источник добавляет, что «Ливерпуль» был привлекательным вариантом для Беллингема, но «Манчестер Сити» никогда не интересовал футболиста. Напомним, в конечном итоге Джуд выбрал вариант с мадридским «Реалом», который находится в шаге от приобретения 19-летнего полузащитника.

Беллингем в этом сезоне записал на свой актив 5 голов и 4 результативные передачи.