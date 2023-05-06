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Кубок Испании

«Реал» объявил состав на матч с «Осасуной»

06 Мая 2023 • 21:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 10.00 X 5.70 2 1.33
Через 0 ч. 37 мин.

Менее чем через час мадридский «Реал» попробует завоевать Кубок Испании - в финале престижного турнира мадридцам предстоит сразиться с «Осасуной». Это случится в двадцать два часа по московскому времени, а пока что наставник «Реала», итальянский специалист Карло Анчелотти, объявил стартовый состав своей команды.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Винисиус, Родриго.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Осасуной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. В последний раз «Реал» побеждал в Кубке Испании в далеком 2014 году. 

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Реал Мадрид Осасуна
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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