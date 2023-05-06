«Реал» объявил состав на матч с «Осасуной»

Менее чем через час мадридский «Реал» попробует завоевать Кубок Испании - в финале престижного турнира мадридцам предстоит сразиться с «Осасуной». Это случится в двадцать два часа по московскому времени, а пока что наставник «Реала», итальянский специалист Карло Анчелотти, объявил стартовый состав своей команды.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Винисиус, Родриго.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Осасуной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. В последний раз «Реал» побеждал в Кубке Испании в далеком 2014 году.