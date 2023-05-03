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В «Манчестер Сити» почти смирились с переходом Беллингема в «Реал»

03 Мая 2023 • 22:17 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Вест Хэм
1 1.07 X 10.50 2 67.00
2-й тайм

«Манчестер Сити» теряет последнюю надежду на успех в борьбе за подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как известно, 19-летний англичанин близок к полной договорённости с «Реалом». Мадридскому гранду осталось лишь согласовать условия трансфера с «Боруссией». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» практически утратил веру в приход Беллингема на фоне последних новостей. Руководство «горожан» понимает, что перехватить вундеркинда у «королевского клуба» уже вряд ли возможно.

Стоимость перехода Джуда Беллингема, как ожидается, составит от 120 до 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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