В «Манчестер Сити» почти смирились с переходом Беллингема в «Реал»

«Манчестер Сити» теряет последнюю надежду на успех в борьбе за подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как известно, 19-летний англичанин близок к полной договорённости с «Реалом». Мадридскому гранду осталось лишь согласовать условия трансфера с «Боруссией». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» практически утратил веру в приход Беллингема на фоне последних новостей. Руководство «горожан» понимает, что перехватить вундеркинда у «королевского клуба» уже вряд ли возможно.

Стоимость перехода Джуда Беллингема, как ожидается, составит от 120 до 150 млн евро.