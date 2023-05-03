«Боруссия» не получала предложений от «Реала» по Беллингему

Мадридский «Реал» ещё не договорился с дортмундской «Боруссией» по трансферу Джуда Беллингема.

Недавно испанские СМИ сообщили о том, что руководство «шмелей» ответило согласием на предложение «королевского клуба», однако эти сведения не нашли подтверждения в Германии. Как сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг, переговоры Беллингема с «Реалом» действительно протекают в позитивном ключе, но договорённости между клубами пока нет. Более того, стороны ещё даже не начали обсуждать условия трансфера.

Дортмундская «Боруссия» намерена заработать на продаже 19-летнего хавбека от 120 до 150 млн евро.