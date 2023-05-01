Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Анчелотти: «Модрич будет готов к финалу Кубка Испании»

01 Мая 2023 • 15:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
06.05 23:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал восстановление Луки Модрича к финальному матчу Кубка Испании против «Осасуны».

«У нас хорошие новости относительно Модрича. Он будет готов к игре в субботу», — рассказал итальянский специалист, чьи слова приводит Madrid Xtra.

Напомним, что мадридский «Реал» и «Осасуна» встретятся в решающей встрече Кубка Испании в субботу, 6 мая. Ранее пресс-служба «королевского» клуба сообщала о том, что хорватский полузащитник получил травму задней части бедра левой ноги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Мая
15:58 · Испания. Кубок
Анчелотти: «Модрич будет готов к финалу Кубка Испании»
28 Апреля
21:13 · Испания. Кубок
Модрич точно пропустит первый матч против «Манчестер Сити»
24 Апреля
13:52 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Алаба должен быть готов к финалу Кубка Испании»
11 Апреля
14:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы можем выиграть все возможные трофеи всего за два сезона»
08 Апреля
08:48 · Испания. Кубок
Фернандо Алонсо пообещал болеть за «Осасуну» против «Реала», хотя является поклонником «королевского клуба»
00:14 · Испания. Кубок
Стало известно, чем занялся Хави, когда вернулся домой после поражения 0:4 от «Реала» 1
07 Апреля
08:10 · Испания. Кубок
Анчелотти предсказал выход «Осасуны» в финал Кубка Испании?
06 Апреля
18:33 · Испания. Кубок
Месси посмотрел «эль класико» 1
15:25 · Испания. Кубок
Винисиус сказал игроку «Барселоны» заткнуться
09:26 · Испания. Кубок
Бензема впервые сделал хет-трик в матче против «Барселоны»
09:15 · Испания. Кубок
​«Реал» не забивал четыре мяча на «Камп Ноу» с 1963 года
09:11 · Испания. Кубок
Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании в 40-й раз
02:31 · Испания. Кубок
Серхи Роберто: «Нас сломал гол «Реала» в конце первого тайма»
02:02 · Испания. Кубок
Хави – о «ДНК «Реала»: «Мы доминировали, а забили они – именно так «Реал» выиграл Лигу чемпионов»
01:51 · Испания. Кубок
«Барселона» потерпела самое крупное поражение при Хави
Все новости
Рекомендуем