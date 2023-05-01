Анчелотти: «Модрич будет готов к финалу Кубка Испании»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал восстановление Луки Модрича к финальному матчу Кубка Испании против «Осасуны».

«У нас хорошие новости относительно Модрича. Он будет готов к игре в субботу», — рассказал итальянский специалист, чьи слова приводит Madrid Xtra.

Напомним, что мадридский «Реал» и «Осасуна» встретятся в решающей встрече Кубка Испании в субботу, 6 мая. Ранее пресс-служба «королевского» клуба сообщала о том, что хорватский полузащитник получил травму задней части бедра левой ноги.