Куртуа: «У нас совершенно не было проблем в матчах с «Челси» и «Ливерпулем»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил, что его команда не испытала никаких проблем в первых двух раундах плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, «королевский клуб» на пути в полуфинал разобрался с двумя английскими командами – «Челси» и «Ливерпулем».

«Я думаю, что теперь будет больше уважения в адрес Винисиуса Жуниора и мадридского «Реала» в целом. У нас совершенно не было проблем в матчах с «Челси» и «Ливерпулем», – цитирует Куртуа Madrid Xtra.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» скоро встретится с «Манчестер Сити», который на этой же стадии вылетел от «королевского клуба» в прошлом розыгрыше турнира.