Перес и Анчелотти провели встречу после поражения от «Реал Сосьедада»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с главным тренером клуба Карло Анчелотти после поражения «сливочных» в последнем туре чемпионата Испании. Напомним, «королевский клуб» проиграл на выезде «Реал Сосьедаду» со счётом 0:2, в результате чего опустился на третью строчку в чемпионате.

По информации от Marca, Анчелотти и Перес на встрече обсудили проблемы команды и способы их решения. Уже завтра «Реалу» предстоит сыграть в финале Кубка Испании против «Осасуны», а через три дня после этого команда Анчелотти проведёт первый полуфинал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».