«Реал» постарается купить Риса Джеймса, если такая возможность подвернётся

Мадридский «Реал» продолжает следить за правым защитником «Челси» Рисом Джеймсом. Издание Diario AS сообщает, что англичанин остаётся приоритетным кандидатом руководства для усиления правого фланга обороны.

Источник отмечает, что сделка в данный момент смотрится очень сложной. У Джеймса есть долгосрочный контракт с «Челси», да и к тому же футболист хочет остаться на «Стэмфорд Бридж». Тем не менее, если такая возможность подвернётся, «Реал» обязательно постарается заполучить 23-летнего англичанина.

Джеймс в этом сезоне отметился голом и результативной передачей в Английской премьер-лиге. В прошлой кампании фуллбек записал на свой актив 5 мячей и 9 ассистов в чемпионате.