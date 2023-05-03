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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» постарается купить Риса Джеймса, если такая возможность подвернётся

03 Мая 2023 • 14:02 Комментировать
Борнмут
...
Челси
06.05 17:00

Мадридский «Реал» продолжает следить за правым защитником «Челси» Рисом Джеймсом. Издание Diario AS сообщает, что англичанин остаётся приоритетным кандидатом руководства для усиления правого фланга обороны.

Источник отмечает, что сделка в данный момент смотрится очень сложной. У Джеймса есть долгосрочный контракт с «Челси», да и к тому же футболист хочет остаться на «Стэмфорд Бридж». Тем не менее, если такая возможность подвернётся, «Реал» обязательно постарается заполучить 23-летнего англичанина.

Джеймс в этом сезоне отметился голом и результативной передачей в Английской премьер-лиге. В прошлой кампании фуллбек записал на свой актив 5 мячей и 9 ассистов в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
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БОРНМУТ ЧЕЛСИ
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