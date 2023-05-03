Беллингем подпишет контракт с «Реалом» до 2029 года, сумма трансфера – в районе 120 миллионов евро

Стали известны условия трансфера полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал». Как сообщает Marca, сумма сделки составит в районе 100-120 миллионов евро. Клубы в данный момент согласовывают последние детали.

Также источник отмечает, что Беллингем должен подписать с «Реалом» контракт сроком до 2029 года. Джуд ранее выбрал мадридский клуб среди многих вариантов из Английской премьер-лиги.

Беллингем в этом сезоне отметился пятью голами и четырьмя ассистами в 29 поединках немецкой Бундеслиги. В конце июня английскому футболисту исполнится 20 лет.