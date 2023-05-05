«Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Кроосом

Полузащитник «Реал» Мадрида Тони Крооса останется в своём клубе на следующий сезон. По информации от журналиста Фабрицио Романо, совсем скоро руководство «королевского клуба» объявит об этом официально.

Ранее Кроос задумывался насчёт того, стоит ли ему продлевать контракт с «Реалом». Другим вариантом для немца было завершение карьеры, но футболист пока решил повременить с уходом на пенсию. Новый контракт Крооса будет рассчитан до конца следующего сезона. Вероятно, по истечению соглашения Тони повесит бутсы на гвоздь.

Напомним, сейчас у «Реала» есть ещё два центральных полузащитника с истекающими контрактами. Речь идёт о Дани Себальосе и Луке Модриче. Эти двое, скорее всего, тоже останутся на следующий сезон.