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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тчуамени, Вальверде и Кроос выйдут в основе «Реала» на матч с «Осасуной»

06 Мая 2023 • 15:23 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 9.00 X 5.40 2 1.37
Через 7 ч. 7 мин.

Стало известно, как будет выглядеть полузащита мадридского «Реала» в финале Кубка Испании против «Осасуны». По информации от Marca, в стартовом составе «королевского клуба» выйдут Орельен Тчуамени, Тони Кроос и Федерико Вальверде.

Лука Модрич начнёт поединок на скамейке запасных. Напомним, последние матчи хорват пропустил из-за травмы, но недавно у тренерского штаба появились надежды, что полузащитник успеет восстановиться к финалу Кубка Испании.

Напомним, «Реал» в последний раз брал Кубок Испании в сезоне-2013/14, когда в финале команда Карло Анчелотти обыграла каталонскую «Барселону». С того состава в стане «сливочных» остались только Начо Фернандес, Лука Модрич, Карим Бензема и Дани Карвахаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Федерико Вальверде Орельен Тчуамени
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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