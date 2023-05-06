Тчуамени, Вальверде и Кроос выйдут в основе «Реала» на матч с «Осасуной»

Стало известно, как будет выглядеть полузащита мадридского «Реала» в финале Кубка Испании против «Осасуны». По информации от Marca, в стартовом составе «королевского клуба» выйдут Орельен Тчуамени, Тони Кроос и Федерико Вальверде.

Лука Модрич начнёт поединок на скамейке запасных. Напомним, последние матчи хорват пропустил из-за травмы, но недавно у тренерского штаба появились надежды, что полузащитник успеет восстановиться к финалу Кубка Испании.

Напомним, «Реал» в последний раз брал Кубок Испании в сезоне-2013/14, когда в финале команда Карло Анчелотти обыграла каталонскую «Барселону». С того состава в стане «сливочных» остались только Начо Фернандес, Лука Модрич, Карим Бензема и Дани Карвахаль.