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Чемпионат Испании. Ла Лига

Две звезды «Реала» вернулись в заявку клуба после травм

04 Мая 2023 • 19:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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06.05 23:00

Звёзды «сливочных» Карим Бензема и Лука Модрич оправились от травм, из-за которых были вынуждены пропустить последние матчи своего клуба и попали в заявку на финальный матч Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» сразится с «Осасуной». Заявку команды опубликовал официальный сайт «Реала».

Напомним, что Бензема не смог помочь своей команде в последнем матче Ла Лиги против клуба «Реал Сосьедад» (0:2). Модрич пропустил две последних официальных игры «Реала» из-за проблем со здоровьем.

Финал Кубка Испании намечен на субботу, 6 мая. Матч пройдет в городе Севилья.

Ранее информацию о готовности Модрича к решающему матчу турнира подтвердил наставник мадридцев Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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