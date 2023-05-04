Две звезды «Реала» вернулись в заявку клуба после травм

Звёзды «сливочных» Карим Бензема и Лука Модрич оправились от травм, из-за которых были вынуждены пропустить последние матчи своего клуба и попали в заявку на финальный матч Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» сразится с «Осасуной». Заявку команды опубликовал официальный сайт «Реала».

Напомним, что Бензема не смог помочь своей команде в последнем матче Ла Лиги против клуба «Реал Сосьедад» (0:2). Модрич пропустил две последних официальных игры «Реала» из-за проблем со здоровьем.

Финал Кубка Испании намечен на субботу, 6 мая. Матч пройдет в городе Севилья.

Ранее информацию о готовности Модрича к решающему матчу турнира подтвердил наставник мадридцев Карло Анчелотти.