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Кубок Испании

Фернандо Алонсо пообещал болеть за «Осасуну» против «Реала», хотя является поклонником «королевского клуба»

08 Апреля 2023 • 08:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
06.05 21:00

Знаменитый двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо дал понять, что будет болеть за «Осасуну» в финале Кубка Испании, который состоится шестого мая. И это несмотря на то, что он всегда был поклонником «Реала» - который будет соперничать с «Осасуной». Почему?

Ответ кроется в приятных воспоминаниях испанца - в первый раз в своей истории «Осасуна» вышла в финал Кубка Короля в 2005 году, и в тот же год Алонсо впервые стал чемпионом мира за рулем болида Renault, прервав пятилетнюю гегемонию Михаэля Шумахера - своего рода «Реала» в мире автогонок.

Так что «Осасуна» - это и чуть ностальгии для Фернандо.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Фернандо Алонсо
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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