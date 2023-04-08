Фернандо Алонсо пообещал болеть за «Осасуну» против «Реала», хотя является поклонником «королевского клуба»

Знаменитый двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо дал понять, что будет болеть за «Осасуну» в финале Кубка Испании, который состоится шестого мая. И это несмотря на то, что он всегда был поклонником «Реала» - который будет соперничать с «Осасуной». Почему?

Ответ кроется в приятных воспоминаниях испанца - в первый раз в своей истории «Осасуна» вышла в финал Кубка Короля в 2005 году, и в тот же год Алонсо впервые стал чемпионом мира за рулем болида Renault, прервав пятилетнюю гегемонию Михаэля Шумахера - своего рода «Реала» в мире автогонок.

Так что «Осасуна» - это и чуть ностальгии для Фернандо.