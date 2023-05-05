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Отступные Беллингема в контракте с «Реалом» составят миллиард евро

05 Мая 2023 • 13:47 Комментировать
Боруссия Д
...
Вольфсбург
06.05 16:30

Стало известно, какую сумму отступных пропишет мадридский «Реал» в контракте с полузащитником Джудом Беллингемом, который в данный момент близок к переезду на «Сантьяго Бернабеу» из дортмундской «Боруссии».

По информации от Cadena SER, англичанин подпишет с «Реалом» контракт сроком на 6 лет с отступными в размере миллиарда евро. «Королевский клуб» в данный момент работает над тем, чтобы поскорее закрыть сделку с дортмундской «Боруссией». 19-летний полузащитник обойдётся испанской команде в районе 100-120 миллионов евро.

Напомним, ранее Беллингемом интересовались «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».

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