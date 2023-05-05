Модрич должен выйти в основе на финал Кубка Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич должен начать финал Кубка Испании против «Осасуны» в стартовом составе. По информации от Diario AS, состояние здоровья позволяет хорвату начать поединок с первых минут.

Напомним, Модрич пропустил последний матч своей команды из-за травмы. Были опасения, что хорват пропустит не только финал Кубка Испании, а и как минимум первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Тем не менее, Лука вернулся в заявку к поединку с «Осасуной».

Модрич в этом сезоне записал на свой счёт четыре гола и три ассиста в чемпионате Испании. Руководство мадридской команды склоняется к тому, чтобы продлить истекающий контракт хорватского хавбека.