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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» и «Боруссия» Дортмунд близки к согласованию трансфера Беллингема

03 Мая 2023 • 15:19 Комментировать
Боруссия Д
...
Вольфсбург
06.05 16:30

Мадридский «Реал» близок к приобретению полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Marca, «королевский клуб» находится в шаге от согласования условий трансфера.

Напомним, Беллингем уже дал понять руководству «Баварии», что хочет присоединиться именно к мадридскому «Реалу». Немецкая команда ранее требовала за 19-летнего полузащитника в районе 120-150 миллионов евро. Пока неизвестно, о какой сумме сейчас договариваются между собой клубы.

Ранее Беллингем отказал в трансфере ряду клубов из Английской премьер-лиги. Игрока хотели купить «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д ВОЛЬФСБУРГ
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