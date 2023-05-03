«Реал» и «Боруссия» Дортмунд близки к согласованию трансфера Беллингема

Мадридский «Реал» близок к приобретению полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Marca, «королевский клуб» находится в шаге от согласования условий трансфера.

Напомним, Беллингем уже дал понять руководству «Баварии», что хочет присоединиться именно к мадридскому «Реалу». Немецкая команда ранее требовала за 19-летнего полузащитника в районе 120-150 миллионов евро. Пока неизвестно, о какой сумме сейчас договариваются между собой клубы.

Ранее Беллингем отказал в трансфере ряду клубов из Английской премьер-лиги. Игрока хотели купить «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».